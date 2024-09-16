Galatasaraylılar yerinde duramayacak! Icardi’den müjde var
Sakatlığı nedeniyle tedavisi için Arjantin'e giden ve hayranlarını üzen Galatasaraylı Mauro Icardi'nin bu hafta Türkiye'de olması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan Galatasaray'da Mauro Icardi haberi taraftarlarda büyük sevinç yarattı.
TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Sports Digitale'in haberine göre, Arjantinli yıldız çarşamba günü saat 22.45'te İstanbul'da olacak.
MAURO ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Mauro Icardi, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.
Spor
Arjantin sözleri gündem olan Icardi için veda vakti mi? Arjantililer duyurdu: Anlaşma gündemdeydi…