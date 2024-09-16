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Spor Galatasaraylılar yerinde duramayacak! Icardi’den müjde var
Spor

Galatasaraylılar yerinde duramayacak! Icardi’den müjde var

Yeniakit Publisher
2024-09-16 19:46:00 - 2024-09-16 19:46:38
Galatasaraylılar yerinde duramayacak! Icardi’den müjde var

Sakatlığı nedeniyle tedavisi için Arjantin'e giden ve hayranlarını üzen Galatasaraylı Mauro Icardi'nin bu hafta Türkiye'de olması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan Galatasaray'da Mauro Icardi haberi taraftarlarda büyük sevinç yarattı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Sports Digitale'in haberine göre, Arjantinli yıldız çarşamba günü saat 22.45'te İstanbul'da olacak.

MAURO ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Mauro Icardi, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

 

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