Galatasaraylılar umutla bekliyordu! Ve cevap geldi...

İtalya Ligi Serie A'da Inter formasını terleten milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiriyordu. Bir gün sarı - kırmızılı formayı giymek istediğini zaman zaman ifade eden yıldız futbolcudan geleceğiyle ilgili ilk kez açıklama geldi. Galatasaraylı taraftarların transferini merakla beklediği oyuncu, Inter'de mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini söyledi. İşte Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın adı, geçtiğimiz sezonlarda Hakan Çalhanoğlu ile fazlasıyla anılıyordu. Sarı - kırmızılı takımı desteklediğini her zaman dile getiren başarılı futbolcu, ilerleyen süreçlerde Parçalı formayı giymek istediğini de ifade etmişti. Galatasaraylı taraftarların transferini beklediği milli yıldızdan geleceğine dair ilk açıklama geldi.

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Inter'de kalmayı istediğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan yıldız ismin adı, son dönemde Galatasaray ile sık sık anılmaya başlanmıştı.

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Bu sezon Inter formasıyla 32 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.