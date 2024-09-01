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Spor Galatasaraylılar çok üzülecek! Mauro Icardi'nin durumu belli oldu
Spor

Galatasaraylılar çok üzülecek! Mauro Icardi'nin durumu belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-01 16:21:00 -
Galatasaraylılar çok üzülecek! Mauro Icardi'nin durumu belli oldu

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sakatlığına dair açıklama yaptı.

Galatasaray, Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli futbolcunun kaçıracağı maçlar şöyle:

Çaykur Rizespor

Fenerbahçe (D)

PAOK

Kasımpaşa

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