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Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip!

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Maicon'u kiralamak için harekete geçti.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:48
Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip!

Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında. Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak için çalışmalara başladı.

Maicon, Fatih Terim'in ilk tercihi 

Mineiro'nun bu transfer için elindeki en büyük koz, Maicon'un sezon başından bu yana teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olmaması olarak gösteriliyor. Haberde ayrıca, Brezilya temsilcisinin kaptanı Leonardo Silva'nın futbolu bırakmaya hazırlandığı ve yerine savunmada liderlik edecek kişi olarak Maicon'un tercih edileceğinin de altı çizildi.

1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı

Maicon bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

(Goal)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:48
  1. Galatasaray
  2. Brezilya
  3. Fatih Terim
  4. Leonardo Silva
  5. Maicon

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