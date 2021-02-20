Galatasaraylı Taylan Antalyalı için transfer iddiası
Galatasaray'ın son dönemde performansı yükselen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği ve bu sene de düzenli olarak forma giymeye başlayan Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan birden fazla talip çıktı.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; başarılı orta saha oyuncusu için iki tanesi şu anda Avrupa kupalarında mücadele eden toplam 3 İtalyan kulübü temasa geçti.
Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Taylan'ın sarı-kırmızılılarla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.