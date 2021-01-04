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Spor Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek
Spor

Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:23:53 -
Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek

ANKARA (AA) - Aralarında Fernando Muslera, Luis Suarez ve Diego Godin'in de yer aldığı Uruguaylı milli oyuncular, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'ye sosyal medyada ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle verilen 3 maçlık men cezasının kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medya hesaplarından bildiri yayımlayan Galatasaraylı Muslera, Suarez ve Godin, Cavani'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımın Uruguay ve Latin Amerika kültüründe ırkçı içerikli bir ifade olarak sayılmadığını ifade etti.

İngiltere Futbol Federasyonunun bu kültüre saygı duyması gerektiği vurgulanan bildiride, söz konusu cezanın devam etmesi halinde Uruguay halkına ayrımcılık suçu işlenebileceği öne sürüldü.

Söz konusu futbolcuların talebine, Uruguay Futbolcular Birliği ile Uruguay Futbol Federasyonu da destek vererek verilen men cezasının tekrar gözden geçirilmesi önerisinde bulunuldu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Edinson Cavani'nin 29 Kasım'daki Instagram paylaşımında yer alan ifadelerin "aşağılayıcı" ve "uygunsuz" bulunması nedeniyle Uruguaylı oyuncuya 3 maç men, 100 bin sterlin para ve zorunlu yüz yüze eğitim cezaları vermişti.

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