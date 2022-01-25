Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e şok! Soruşturma başlatıldı
Mısır'da eğitim enstitüüsündeki bir sınava arkadaşını sokan Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in skandalı patlak verdi.
Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nda yarışan Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava soktu. Mohamed'in arkadaşı gözaltına alınırken, Mısırlı golcü için soruşturma açıldı. Mısır kupadan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak.
Arkadaşı gözaltına alındı
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, ülkesindeki bir eğitim enstitüsünde sınava kendisi yerine bir arkadaşını sokunca olanlar oldu! Abu El Nomros'daki enstitüde yaşanan skandal ortaya çıkınca Mostafa Mohamed'in arkadaşı gözaltına alındı.
Mohamed hakkında işlem kararı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Mısır, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak.