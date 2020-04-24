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Spor

Galatasaraylı futbolcunun babaannesi koronavirüsten öldü

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-24 12:16:00 -
Galatasaraylı futbolcunun babaannesi koronavirüsten öldü

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hollandalı futbolcu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve duygu dolu bir mesaj yayınladı.

Donk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."

Galatasaraylı futbolcular ve eski takım arkadaşları da Donk'a başsağlığı mesajlarında bulundu.

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Yorumlar

mazlum

Fatih terimden donk a donk dan da ebesine geçmiş tir kesin HIRSIZ TERİM ŞİKE İLE ŞAMPİYONLUK ÇALDIĞI yetmiyormuş gibi koca karının da hayatına maal oldu
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virütik

Hmmm, onlarda da babanne olayı var demek..
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