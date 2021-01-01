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Spor Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu
Spor

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak: - "Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:17:10 -
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin durumunun gözlerinin yıkanmasından sonra netleşeceğini söyledi.

Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus'taki Liv Hospital'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Olayı duyar duymaz hastaneye geldiklerini aktaran Albayrak, "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük." diye konuştu.

Norveçli sağ bekin bilincinin açık olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Şanssız bir kaza geçirdik. 2020 bütün dünyaya şanssız bir yıl olarak geldiyse, Galatasaray olarak da son dakikada şanssız bir olay yaşadık. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu yineleyerek, "Kendisiyle konuştum. Bana 'Çok teşekkür ediyorum.' dedi. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. O bizim canımız, ciğerimiz. Bu akşam içimiz yandı." şeklinde görüş belirtti.

Albayrak, Norveçli futbolcunun ambulanstaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili, "Sitenin ambulans görevlisi fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Arkadaşımızın ülkesinde binlerce seven insan, ailesi ve dostları var. Hangi vicdan böyle bir fotoğrafı servis edebilir? Ayıp, günah değil mi? Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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