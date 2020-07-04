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Spor

Galatasaraylı futbolcu Marcao: "Takımımdaki yerimi almaya hazırım"

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:48:25 -
Galatasaraylı futbolcu Marcao: "Takımımdaki yerimi almaya hazırım"

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Marcao, Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçına hazır olduğunun mesajını verdi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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