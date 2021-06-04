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Spor Galatasaraylı Feghouli'nin şov yaptığı maçı Cezayir kazandı
Spor

Galatasaraylı Feghouli'nin şov yaptığı maçı Cezayir kazandı

Galatasaraylı yıldız Feghouli'nin 2 gol attığı maçta Cezayir, Moritanya'yı 4-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 05:34:00 -
Galatasaraylı Feghouli'nin şov yaptığı maçı Cezayir kazandı

Hazırlık maçında Cezayir ile Moritanya karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Feghouli'nin ilk 11'de başladığı mücadeleyi Cezayir 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaraylı Feghouli, karşılaşmayı 2 golle tamamladı. Rachid Ghezzal ise 68 dakika forma giydi.

Cezayir'in diğer golleri Adam Ounas ve Bounedjah'tan gelirken Moritanya'nın tek golünü Sidi Yakup attı.

Cezayir milli takım oyuncuları karşılaşma öncesinde Filistin bayraklı atkılarla takım fotoğrafını çekerek, Filistin'e destekte bulundu.

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