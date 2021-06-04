Galatasaraylı Feghouli'nin şov yaptığı maçı Cezayir kazandı
Galatasaraylı yıldız Feghouli'nin 2 gol attığı maçta Cezayir, Moritanya'yı 4-1 yendi.
Hazırlık maçında Cezayir ile Moritanya karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Feghouli'nin ilk 11'de başladığı mücadeleyi Cezayir 4-1'lik skorla kazandı.
Galatasaraylı Feghouli, karşılaşmayı 2 golle tamamladı. Rachid Ghezzal ise 68 dakika forma giydi.
Cezayir'in diğer golleri Adam Ounas ve Bounedjah'tan gelirken Moritanya'nın tek golünü Sidi Yakup attı.
Cezayir milli takım oyuncuları karşılaşma öncesinde Filistin bayraklı atkılarla takım fotoğrafını çekerek, Filistin'e destekte bulundu.