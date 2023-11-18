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Spor Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan dev teklif
Spor

Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan dev teklif

Yeniakit Publisher
2023-11-18 10:27:00 -
Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan dev teklif

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'ya, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal talip oldu. Galatasaray'ın, Fildişi yıldız için Suudilerden beklediği bonservis bedeli ise 30 milyon euro...

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'ın bu sezon renklerine bağladığı Wilfried Zaha, son haftalardaki performansıyla taraftarın gönlünü kazandı. Fildişili futbolcu, mevcut formunun ardından yeniden Suudi Arabistan kulüplerinin gözdesi oldu.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yapmak isteyen Al Hilal Kulübü, Cimbom'un Fildişili yıldızını transfer gündemine aldı. Ocak ayında Al Hilal'in Cimbom'a resmi teklifte bulunacak.

Galatasaray, Zaha'nın bedelini 30 milyon euro olarak belirledi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Arabistan'tan gelen astronomik teklifleri reddeden Zaha'nın bu girişime nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. 31 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile kontratı 2026 yılında sona erecek.
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OKAN BURUK'UN GÖZDE İSMİ

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplam 14 maça çıkan Zaha 5 gol attı, 1 de asist yaptı. Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planında da önemli bir yere sahip.

4.3 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Yıldız isme güncel verilere göre; 20 milyon euro değer biçiliyor. 3 sezonluk imza atan Zaha, Cimbom'dan 2.3 milyon euro imza ücreti almıştı. Ayrıca futbolcu, yıllık 4.3 milyon euro sezonluk ücret elde ediyor.

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