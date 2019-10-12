Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig ekibi talip oldu! Galatasaray'ın başarılı stoperlerinden Christian Luyindama'ya West Ham United ve Wolverhampton'ın talip olduğu ortaya çıktı.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Christian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.



Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.



Yakın takibe aldılar Alınan bilgilere göre West Ham United ve Wolverhampton, Luyindama'yı yakından izliyor. İki kulüp de 25 yaşındaki stoperi Brugge ve PSG maçlarında canlı izleyerek rapor tuttu. İki kulübün devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar 8 milyon Euro ödediği Luyindama için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.





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