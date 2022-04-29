Galatasaray'ın yıldızına dev talip!

Galatasaray, sezona 'Gençlik Projesi' kapsamında birçok yeni transfer yaparak başlamıştı. Ancak daha sonrasında gelen kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Yapılan transferlerin ortaya koyduğu performans taraftarları ve yönetimi üzerken, aradan sıyrılan bir isim oldukça dikkat çekmişti. Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı Premier Lig'den Aston Villa, Victor Nelsson'a talip oldu.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da oyuncuların performansı büyük tepki çekmişti. Sezon başında yapılan transferlerden istediği verimi alamayan sarı - kırmızılılarda Victor Nelsson, kendisini diğer isimlerden ayıran oyunu ortaya koyarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, transferde gözünü Galatasaray'a dikti.

GERRARD GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

İngiliz basınının haberine göre; gelecek sezona iddialı şekilde girmek isteyen Villa'nın patronu, mayıs ayının başında Nef Stadyumu'na gözlemci gönderdi.

TAM NOT ALDI

Haberde; önceliği stoper pozisyonuna veren Gerrard'ın gözlemcilerinin Galatasaraylı Victor Nelsson için tam not verdiği yazıldı.

TRANSFER SAVAŞI

Milan ve Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtilen Danimarkalı savunma oyuncusu için dev bir transfer savaşı yaşanacağı aktarıldı.

BARCELONA MAÇINDA BÜYÜLEDİ

Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynadığı maçlardaki performansının Aston Villa tarafından büyük beğeni topladığı ifade edildi.

CİDDİ TEKLİF BEKLENİYOR

Son olarak Galatasaray'ın Nelsson için 'ciddi bir teklif' beklediği belirtildi.

Bu sezon sarı - kırmızı formayla 41 resmi maça çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.