Galatasaray'ın yıldızı böyle duyurdu: Hesabım hacklendi Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın twitter hesabı hacklendi. Muslera’nın 2011’den beri kullandığı twitter hesabı hacklendi. Muslera, saat 04.00 sıralarında atılan tweetler üzerine hesapta bir farklılık olduğunu anlayan takipçilerini instagram hesabında “Birisi twitter hesabımı hackledi” paylaşımıyla uyardı.

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