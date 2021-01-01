Galatasaray'ın yıldız ismi Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, sarı kırmızılı ekibin 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı.

Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Hayati tehlikesi yok

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sarı kırmızılı kulüpten edinilen bilgiye göre hastanede ilk müdahalesi yapılan 29 yaşındaki futbolcunun durumunun uzman doktorlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

Doktorundan açıklama

Prof. Dr. Vedat Kaya Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında açıklamada bulundu. Kaya, "İlk müdahalemizi yaptık, Şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Şu an medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Böyle bir planlama yapıyoruz. Yarın bir değerlendirme yapıp gidişata karar vereceğiz. Şu aanda yaşanan termal travmadan dolayı olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan sonuç olarak nereye varacak olacağı. Bugün tekrar görüp tüm tetkiklerini yaptık. Dün göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir gözü diğerine göre daha fazla hasarlı." dedi.

İyi bir duruma geleceğini düşünüyoruz

Prof. Dr. Vedat Kaya ayrıca, "Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz. Tedavinin ne kadar süreceğini kestirmek zor. Göz olarak en iyi ekipmana sahibiz. Bu türde vakalara daha önce de müdahale ettik. Bu tür imkanlara sahibiz. Böyle yaralanmalarda daha sonra belki müdahalele gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Görme kaybı konusu

Kaya, "Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişatın nasıl olacağını bilemeyiz. Ufak bir parça yüzünden görme etikelenebilir, ama ertesi gün o parçayı alırsınız görme düzelir. Görme kaybıyla ilgili size bir şey demeyeceğim. Genel bir çerçeve çizmek istedim." şeklinde konuştu.

Temizleme işlemi yapıldı

Vedat Kaya son olarak şunları aktardı; Teknik olarak söylersek bu bir termal yanık. Bir temizleme işlemi yaptık. Yüzeyde materyalleri temizledik. Bu bile bir gün için büyük bir fark yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyonu çalışmalarını yapıyoruz. Daha visual bir müdahale düşünebiliriz ama henüz buna karar vermedik.