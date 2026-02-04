  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makam şoförü kirli çarkı mahkemede açıkladı: Rıza Akpolat talimat verir, ben elden öderdim! Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi! Barzani, bölgesel Kürt jeopolitiğinin neresinde? Doktorların depremle imtihanı kamerada: Sedyedeki hastaya siper oldular Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar! 'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?' Su bile yasak! Refah Sınır Kapısı'nda zulmün yeni versiyonu BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı
Spor Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da
Spor

Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Süper Lig devi Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Casa Pia'dan anlaşma sağladığı18 yaşındaki genç yetenek Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta sahaya bölgesine Portekiz temsilcisi Casa Pia'da forma giyen Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'yı İstanbul'a da getirdi. 18 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Renato Nhaga, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" dedi.

Genç futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Nhaga, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...
Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...

Spor

Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...

Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü
Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü

Spor

Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü

Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun
Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun

Spor

Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23