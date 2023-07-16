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Spor Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 20:38:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu kampa katıldı

Galatasaray'ın yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katıldı.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Brentford'dan transfer ettiği milli futbolcu Halil Dervişoğlu, dün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atmıştı.

Halil bugün de Galatasaray'ın Avusturya'nın Graz şehrine Bad Waltersdorf kasabasındaki kampına katıldı.

23 yaşındaki futbolcu otelde takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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