Galatasaray'ın yeni oyuncusu Barış Alper Yılmaz

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, futbola 2011'de doğduğu şehir Rize'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor'da profesyonel kariyerine başladığı aktarıldı.

Başkent ekibinde 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncunun, 2020-2021'de ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğu ifade edildi. Barış Alper Yılmaz'ın geride kalan sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 34 müsabakada 8 gole imza attığı kaydedildi.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Barış Alper'in, ay-yıldızlı formayla da bir kez gol sevinci yaşadığı belirtildi.

“Büyük bir camiaya geldim”

Barış Alper Yılmaz, "Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah benim için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.