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Spor Galatasaray'ın UEFA'da rakipleri kim? Galatasaray'ın rakipleri
Spor

Galatasaray'ın UEFA'da rakipleri kim? Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi'nde kimle eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:27:00 -
Galatasaray'ın UEFA'da rakipleri kim? Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın UEFA'da rakipleri kim? Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Galatasaray, St Johnstone'u elemesi halinde Danimarka'nın Randers ekibiyle karşılaşacak

Play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

 

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