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Galatasaray'ın UEFA listesi! İşte, Galatasaray'ın Avrupa kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. İşte, Galatasaray'ın UEFA listesi!

05 Eylül 2019 Perşembe 08:36
Galatasaray'ın UEFA listesi! İşte, Galatasaray'ın Avrupa kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. İşte, Galatasaray'ın UEFA listesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği 20 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirdi.

Listede kimler yok?

UEFA'da yer alan 20 kişilik listede Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA listesi! İşte, Galatasaray'ın Avrupa kadrosu

Galatasaray’ın UEFA listesinde şu isimler yer aldı: Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:36
  1. Antalya
  2. Galatasaray'ın UEFA listesi!
  3. Galatasaray'ın Avrupa kadrosu
  4. Galatasaray
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi
  6. UEFA

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