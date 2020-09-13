  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Ozornwafor listede yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:51:52 -
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından UEFA'ya bildirilen listede, yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 3. turda, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar
Gündem

Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendisine karşı hadsiz sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron üzerinden Fransa ve Yunanista..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz
Dünya

Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo D..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı