Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Anthony Modeste yeni takımıyla imzaladı!

Adı uzun bir süre boyunca Galatasaray'la birlikte anılan Fransız golcü Modeste, Bundesliga 2 ekiplerinden Köln'e transfer oldu.

Bir süredir Alman ekibiyle antrenmanlara çıkan 30 yaşındaki santrforun transferi Köln'ün resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Modeste ile Haziran 2023'e dek sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017 yazında tam 29 milyon euro karşılığında Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'a transfer olan yıldız oyuncu, daha sonra sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Modeste, eski kulübüne transferi sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Evim olarak adlandırdığım Köln'e dönmekten ötürü çok mutluyum. Geleceği Köln ile görüyorum. Güzel şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

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