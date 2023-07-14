Galatasaray'ın stadının ismi değişti

Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı’ndan, 2011’de Seyrantepe’deki yeni stadına taşınan Galatasaray, 10 yıl boyunca Türk Telekom sponsorluğunda mücadele etmişti. 2021’de Erden Timur’un girişimleriyle stadın sponsorluğunu Nef üstlendi ve isim bir kez daha değişti.

Taraftarlar oy verdi

Son olarak Rams Global’la 5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray’da stadın ismi tekrar güncelleniyor. Şirket, stadın yeni isminin “Rams Global” mi yoksa “Rams Park” mı olması gerektiği yönünde taraftarlara yönelik bir anket düzenledi. Taraftarların çoğunluğu Rams Park ismini tercih edince, konu tekrar masaya yatırıldı.

Başında Ali Sami Yen olacak

Kulübün önümüzdeki günlerde stadın yeni ismini tanıtacağı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu olarak yola devam edileceği öğrenildi. Galatasaray bu yeni isim sponsorluğuyla birlikte Rams Global firmasından her sene 7.5 milyon Euro gelir elde edecek.

(Fanatik)