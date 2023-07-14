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Spor Galatasaray'ın stadının ismi değişti
Spor

Galatasaray'ın stadının ismi değişti

Yeniakit Publisher
2023-07-14 08:30:00 -
Galatasaray'ın stadının ismi değişti

Galatasaray’da Rams Global ile imzalanan 5 yıllık stat sponsorluğu anlaşmasının ardından, şirket stadın yeni ismiyle ilgili taraftara yönelik bir anket yaptı. Anket sonucuna göre Aslan'ın mabedinin yeni adı da belli oldu gibi...

Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı’ndan, 2011’de Seyrantepe’deki yeni stadına taşınan Galatasaray, 10 yıl boyunca Türk Telekom sponsorluğunda mücadele etmişti. 2021’de Erden Timur’un girişimleriyle stadın sponsorluğunu Nef üstlendi ve isim bir kez daha değişti.

Taraftarlar oy verdi

Son olarak Rams Global’la 5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray’da stadın ismi tekrar güncelleniyor. Şirket, stadın yeni isminin “Rams Global” mi yoksa “Rams Park” mı olması gerektiği yönünde taraftarlara yönelik bir anket düzenledi. Taraftarların çoğunluğu Rams Park ismini tercih edince, konu tekrar masaya yatırıldı.

Başında Ali Sami Yen olacak

Kulübün önümüzdeki günlerde stadın yeni ismini tanıtacağı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu olarak yola devam edileceği öğrenildi. Galatasaray bu yeni isim sponsorluğuyla birlikte Rams Global firmasından her sene 7.5 milyon Euro gelir elde edecek.

(Fanatik)
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