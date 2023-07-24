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Spor Galatasaray'ın son planı ortaya çıktı!
Spor

Galatasaray'ın son planı ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 15:47:00 -
Galatasaray'ın son planı ortaya çıktı!

Galatasaray, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha Wendel'in şartlarını sordu.

Galatasaray, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha Wendel'in şartlarını sordu. 25 yaşındaki oyuncu 2 gün önce Türkiye'den aktarmalı olarak gittiği Rusya'dan ayrılmak istiyor. Wendel, Zenit'ten senelik 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Zenit Brezilyalı orta saha için 20 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fanatik'in haberine göre Galatasaray oyuncuyu kiralık satınalma opsiyonuyla kadroya katma peşinde.

2018 yılında Fluminense'den 7.5 milyon Euro karşılığında Sportig'e transfer olan Wendel, 2020 yılında 20 milyon Euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 24 milyon Euro...

Geçen sezon Rusya Premier Lig'de 33 maça çıkan Wendel 9 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Sambacı orta saha Brezilya U23 Milli Takımı'nda 13 kez forma giyerek 1 gol atma başarısı gösterdi.

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