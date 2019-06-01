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Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde şok detay!

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde kutlamalara katılamayan Diagne, sonradan photoshopla postere eklendi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde şok detay!

Galatasaray, Florya'da geleneksel poster çekimini yaptı. Özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesine giden Diagne'nin photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.

Kutlamalarda yer almamıştı

Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, şampiyonluk kutlamasında da yer almamıştı. Sonrasında yıldız golcü sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Diagne paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarımıza yazıyorum!

Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü!

Kulübümüz çok büyük bir kulüp ve bunun parçası olduğum için gurur duyuyorum. Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle!"

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
  1. Galatasaray
  2. Fatih
  3. Başakşehir
  4. Selçuk İnan
  5. Diagne

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