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Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 13:56:00 -
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) galibi oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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