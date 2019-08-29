Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.29 Ağustos 2019 Perşembe 01:13
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Play-off turunun tamamlanmasıyla bütün torbalar kesinleşti.
İşte muhtemel rakipler
1. TORBA: Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax
3. TORBA: Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Club Brugge
4. TORBA: Genk, GALATASARAY, Kızılyıldız, RB Leipzig, Lokomotiv Moskova, Atalanta, Lille, Slavia Prag
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