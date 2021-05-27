Galatasaray'ın Şampiyon Ligi rakipleri belli oldu mu?
Galatasaray Şampiyonlar Lig ön eleme turu muhtemel rakipleri | Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri oldu. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kim?
Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek. Organizasyona ikinci ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyon Ligi rakipleri belli oldu mu?
Galatasaray'ın ikinci ön elem turundaki muhtemel rakipleri İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ve Çekya'dan Sparta Prag...
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 16 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kuralar sonucunda Galatasaray'ın rakibi netlik kazanacak.
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş maçları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.