Galatasaray'ın PSG kadrosunda kimler var? Maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta...

Merakla beklenen Galatasaray-PSG maçının kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekiple karşı karşılaşacak. Mücadeleyi Szymon Marciniak yönetecek. Galatasaray- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lemina forma giyecek mi? Galatasaray ve PSG'nin kadrosunda kimler var? İşte merak edilen maçın detayları...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç bu akşam 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Lemina forma giyemeyecek. PSG'de ise Cavani, sakatlık nedeniyle sahalarda olamayacak. Aynı zamanda cezalı olan Neymar bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray

Fernando Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Yuto Nagatomo

Steven Nzonzi

Michael Seri

Seri So fiane Feghouli

Younes Belhanda

Ryan Babel

Radamel Falcao

Paris Saint-Germain