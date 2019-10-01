Galatasaray'ın PSG kadrosunda kimler var? Maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta...
Merakla beklenen Galatasaray-PSG maçının kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekiple karşı karşılaşacak. Mücadeleyi Szymon Marciniak yönetecek. Galatasaray- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lemina forma giyecek mi? Galatasaray ve PSG'nin kadrosunda kimler var? İşte merak edilen maçın detayları...01 Ekim 2019 Salı 14:01
Merakla beklenen Galatasaray-PSG maçının kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekiple karşı karşılaşacak. Mücadeleyi Szymon Marciniak yönetecek. Galatasaray- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lemina forma giyecek mi? Galatasaray ve PSG'nin kadrosunda kimler var? İşte merak edilen maçın detayları...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maç bu akşam 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Lemina forma giyemeyecek. PSG'de ise Cavani, sakatlık nedeniyle sahalarda olamayacak. Aynı zamanda cezalı olan Neymar bu maçta takımdaki yerini alamayacak.
Galatasaray
- Fernando Muslera
- Mariano
- Luyindama
- Marcao
- Yuto Nagatomo
- Steven Nzonzi
- Michael Seri
- Sofiane Feghouli
- Younes Belhanda
- Ryan Babel
- Radamel Falcao
Paris Saint-Germain
- Keylor Navas
- Thomas Meunier
- Thiago Silva
- Abdou Diallo
- Juan Bernat
- Marco Verratti
- Marquinhos
- Idrissa Gueye
- Angel Di Maria
- Kylian Mbappe
- Mauro Icardi
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