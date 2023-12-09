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Spor Galatasaray'ın Müslüman yıldızları hakkında bilinmeyenler! Başörtülü annesiyle törene katıldığı için tehdit edildi
Spor

Galatasaray'ın Müslüman yıldızları hakkında bilinmeyenler! Başörtülü annesiyle törene katıldığı için tehdit edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-09 20:09:00 -

Hakim Ziyech ve Sacha Boey, Galatasaray'ın Müslüman yıldızlarının ilginç hikayeleri konuşulmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı ekibin Müslüman yıldızları Hakim Ziyech ve Sacha Boey son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. İşte iki yıldız futbolcu hakkında bilinmeyenler…

Galatasaray'ın İcardi'den sonra en çok göze çarpan iki yıldız ismi Hakim Ziyech ve Sacha Boey. Başarılı futbollarının yanında bir ortak özellikleri de Müslüman olmaları.

Geçtiğimiz yıl İslam dinine geçtiğini öğrendiğimiz Boey'in son dönemde sosyal medyada paylaşılan namaz kıldığı ve maç çıkışı secdesiyle yürüdüğü videolar onların bu yanını tekrar gündeme getirdi.

Kaynak: Odatv

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münafıklar namaz kılanları istemez..

müslüman NAMAZ kılar,
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