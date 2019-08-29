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Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:00
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar yarın saat 19.00’da Monaco’da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.


Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:



1. Torba:


Liverpool


Chelsea


Barcelona


Manchester City


Juventus


Bayern München


Paris Saint-Germain


Zenit



2. Torba:


Real Madrid


Tottenham


Napoli


Atletico Madrid


Borussia Dortmund


Shakhtar Donetsk


Ajax


Benfica



3. Torba:


Inter


Olympique Lyonx


Valencia


Bayer Leverkusen


RB Salzburg


Olympiakos


Club Brugge


Dinamo Zagreb



4. Torba:


Galatasaray


Atalanta


Lille


Lokomotiv Moskova


Slavia Prag


Kızılyıldız


Genk


Leipzig

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 01:00
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