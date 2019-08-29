Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.29 Ağustos 2019 Perşembe 01:00
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar yarın saat 19.00’da Monaco’da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.
Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:
1. Torba:
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern München
Paris Saint-Germain
Zenit
2. Torba:
Real Madrid
Tottenham
Napoli
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Shakhtar Donetsk
Ajax
Benfica
3. Torba:
Inter
Olympique Lyonx
Valencia
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Olympiakos
Club Brugge
Dinamo Zagreb
4. Torba:
Galatasaray
Atalanta
Lille
Lokomotiv Moskova
Slavia Prag
Kızılyıldız
Genk
Leipzig
YORUM YAZ