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Spor Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Spor

Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'ler...

Yeniakit Publisher
2021-01-20 18:00:00 -
Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'ler...

GALATASARAY - DENİZLİSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Suat Arslanboğa
YAYIN: beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Dossevi, Recep Niyaz, Sagal (Muhtemel)
Sacko
Mesanovic

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