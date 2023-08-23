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Spor Galatasaray'ın Molde kadrosunda flaş değişiklik!
Spor

Galatasaray'ın Molde kadrosunda flaş değişiklik!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 16:00:00 -
Galatasaray'ın Molde kadrosunda flaş değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, Norveç kafilesine yeni transfer Tete de dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, Norveç kafilesine yeni transfer Tete de dahil edildi.

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin ismini UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.

Sarı-kırmızılı kulübün lisansını çıkardığı Tete, UEFA'nın internet sitesindeki takım kadrosuna da dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesi veren Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak.
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