Galatasaray'ın Molde kadrosunda flaş değişiklik!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, Norveç kafilesine yeni transfer Tete de dahil edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, Norveç kafilesine yeni transfer Tete de dahil edildi.
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin ismini UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.
Sarı-kırmızılı kulübün lisansını çıkardığı Tete, UEFA'nın internet sitesindeki takım kadrosuna da dahil edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesi veren Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak.
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