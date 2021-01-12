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Spor Galatasaray'ın maçında kafa karıştıran pozisyon
Spor

Galatasaray'ın maçında kafa karıştıran pozisyon

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının 10. dakikasında Kubilay ve Luyindama arasında yaşanan pozisyon tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:22:00 -
Galatasaray'ın maçında kafa karıştıran pozisyon

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'u ağırladığı müsabakada yaşanan pozisyon tartışma konusu oldu.

Müsabakanın 10. dakikasında savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş, savunma oyuncusu Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Ev sahibi ekip pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Özgür Yankaya oyunu devam ettirdi.

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