Galatasaray'ın kesesi parayla dolup taşacak

Galatasaray'ın kesesi parayla dolup taşacak

Süper Lig devi Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo için Napoli'nin devrede olduğu iddia edilirken, sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi dikkat çekti. Napoli Osimhen'i Galatasaray'a satarken süreci çok zorlaştırmıştı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, son dönemdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Fildişi Sahilli futbolcu için İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NAPOLI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun durumunu yakından takip ediyor. Haberde, İtalyan ekibinin uygun şartların oluşması halinde transfer için resmi adımlar atabileceği ifade edildi.

 

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmede ilk sezon için 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu hatırlatıldı. Savunmasını güçlendirmek isteyen Napoli'nin bu rakamı karşılayabilecek kulüpler arasında olduğu öne sürüldü.

 

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlığını atlattıktan sonra form grafiğini yükselten 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 21 maçta görev aldı. Singo bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 3 asist yaptı.

{relation id:1988895 slug:'liverpoola-iyi-galatasaraya-kotu-haber'}

