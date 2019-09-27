0553 313 94 23

Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Lemina mı, Seri mi?

Merakla beklenen derbinin asları merak konusu olurken, Lemina ve Seri'nin pozisyonları konusunda gelişmeler yaşandı. Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın as takımını kimler oluşturuyor? Orta sahada kimler yer alacak? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 11:14
Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Lemina mı, Seri mi?

Merakla beklenen derbinin asları merak konusu olurken, Lemina ve Seri'nin pozisyonları konusunda gelişmeler yaşandı. Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın as takımını kimler oluşturuyor? Orta sahada kimler yer alacak? İşte detaylar...

Derbinin en çok merak edilen maçına sayılı saatler kala Galatasaray kadrosunu netleştirmeye başladı. Fatih Terim oyuncuların taktik anlayışları ve durumlarına göre denklemler oluştururken, Lemina ve Seri konusunda da son kararını verdi. 

Çenesindeki kırıklara rağmen bir koruyucuyla idmanlara katılan Belhanda orta sahada yerini alacak. Diğer orta saha oyuncuları da Nzonzi ve Lemina olacak.

Fenerbahçe karşısın "Muslera-Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo- Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel- Falcao'' as takımı oluşturacak.

Ömer Bayram ve Jean Michaël Seri kulübede tutacak olan Terim, Lemina yerine ilerleyen saaatlerde bu ikiliden birinin sahaya çıkmasını sağlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:14
  1. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman
  2. galatasaray fenerbahçe maçı kadrosu
  3. galatasarayın kadrosu
  4. galatasarayın fenerbahçe için kadrosu
  5. galatasarayın asları
  6. lemina
  7. Jean Michaël Seri
  8. lemina mı seri mi
  9. seri ve lemina
  10. galatasaray kadrosu belli oldu
  11. galatasarayın fenerbahçe kadrosu
  12. galatasarayın ilk 11 i
  13. galatasaray fenerbahçe derbisi ilk ne zaman oynandı
  14. galatasaray fenerbahçe derbisi bilet fiyatları
  15. fenerbahçe galatasaray bilet fiyatları 2019
  16. fenerbahçe maç bileti fiyatları 2019
  17. galatasaray fenerbahçe derbisi son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki! 'Zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor'
    1. AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki!..
    2. Galatasaray'ın kadrosunda kimler var?..
    3. OSB’lerin nabzını tuttu
    4. İŞKUR üniversite personel alımı İŞKUR..
    5. İran alıkoyduğu İngiliz petrol..
    6. Benzine 26 kuruş indirim yapılacak
    7. KGF “bölge temsilcilikleri” kuracak
    8. KOBİ’ler dijital dünyanın hızına..
    9. Ara değil, aranan eleman yetiştirilecek
    10. İstanbul depremi sonrası Ertuğrul..
    11. Bakan Gül: hangi kılığa girerlerse..
    12. Çanakkale'de Bizans hazinesi bulundu
    13. Kuveyt Türk uluslararası finans..
    14. İstanbul'da faciadan dönülmüş! 2 ay..
    15. İstanbul depremini bilmişti!..
    16. Oğlunun ölüm haberini alan baba..
    17. Kaliteli hizmetler, bütçe dostu primler
    18. Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan..
    19. TKBB yayınlarına bir yenisini daha..
    20. Umreye gitmek daha da kolaylaşıyor
    21. Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye..
    22. Adana'da kamyonet duvara çarptı: 3..
    23. Souza'dan derbi paylaşımı!
    24. Cuma namazı saat kaçta! İstanbul’da..
    25. Bin 700 yıl önce de altın kullanılmış
    26. Katılım Emeklilik sağlıkta faizsiz..
    27. ABD'den Hindistan'a çağrı! Harekete..
    28. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ile..
    29. Fuat Oktay İstanbul depreminin..
    30. Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı..
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’