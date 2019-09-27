Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Lemina mı, Seri mi?

Merakla beklenen derbinin asları merak konusu olurken, Lemina ve Seri'nin pozisyonları konusunda gelişmeler yaşandı. Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Galatasaray'ın as takımını kimler oluşturuyor? Orta sahada kimler yer alacak? İşte detaylar...

Derbinin en çok merak edilen maçına sayılı saatler kala Galatasaray kadrosunu netleştirmeye başladı. Fatih Terim oyuncuların taktik anlayışları ve durumlarına göre denklemler oluştururken, Lemina ve Seri konusunda da son kararını verdi.

Çenesindeki kırıklara rağmen bir koruyucuyla idmanlara katılan Belhanda orta sahada yerini alacak. Diğer orta saha oyuncuları da Nzonzi ve Lemina olacak.

Fenerbahçe karşısın "Muslera-Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo- Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel- Falcao'' as takımı oluşturacak.

Ömer Bayram ve Jean Michaël Seri kulübede tutacak olan Terim, Lemina yerine ilerleyen saaatlerde bu ikiliden birinin sahaya çıkmasını sağlayacak.