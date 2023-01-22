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Spor Galatasaray'ın imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Flaş hamle...
Spor

Galatasaray'ın imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Flaş hamle...

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyemeyen ve yönetimin acilen elinden çıkartmaya çalıştığı Seferovic ve Van Aanholt'a talip olan Başakşehir, bu iki transferi bitirmek üzere...

Yeniakit Publisher
2023-01-22 15:25:00 -
Galatasaray'ın imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Flaş hamle...

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyemeyen ve yönetimin acilen elinden çıkartmaya çalıştığı Seferovic ve Van Aanholt'a talip olan Başakşehir, bu iki transferi bitirmek üzere...

Medipol Başakşehir yaptığı bu hamleyle Galatasaray'ı rahatlatacak... Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanını dolduran ve takımdan gönderilmek istenen Seferovic ve Van Aanholt'a Emre Belözoğlu talip oldu.

"GİRİŞİMİMİZ YOK" DEMİŞTİ AMA...

Emre Belözoğlu, "Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." demişti fakat gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Başakşehir yönetimi gizlice bu iki oyuncuyla birlikte görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Van Aanholt'ın İstanbul'da yaşamaya devam etme isteği nedeniyle anlaşma çok kısa sürede halledildi.

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