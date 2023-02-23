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Spor Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı! Harekete geçti: Haji Wright atağı bakın ne! Flaş gelişme
Spor

Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı! Harekete geçti: Haji Wright atağı bakın ne! Flaş gelişme

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright'ı yeniden gündemine alan sarı-kırmızılılar Antalyaspor ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 14:09:00 - 2023-02-23 14:14:41
Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı! Harekete geçti: Haji Wright atağı bakın ne! Flaş gelişme

Galatasaray'da Haji Wright yeniden gündemde. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta 10 gol atan yıldız oyuncu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar Icardi'nin yanına Haji Wright'ı almak istiyor.

Galatasaray'ın kendisini istemesinin ardından takımdan ayrılmayı kafasına koyan Haji Wright, Antalyaspor'dan kolaylık istedi. Akdeniz temsilcisinden istediği cevabı alamayan Haji Wright beklemeye geçti.

Antalyaspor'un Haji Wright için kapıyı 6 milyon Euro'dan açması Galatasaray için görüşmeleri tıkamıştı. Yapılan pazarlıklar sonucu taksitli bir ödeme planı oluşturan sarı-kırmızılılar büyük bir aşama kaydetti.

 

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