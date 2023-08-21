Galatasaray'ın gündemindeydi; Rodrigo de Paul'e Suudi Arabistan kancası

Galatasaray'la anılan orta saha oyuncularından Rodrigo de Paul, Suudi Arabistan takımlarının kancasında. Premier Lig yıldızlarını kadrosuna katan Al Ahli, Arjantinli oyuncu için de girişimlerini başlattı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint Maximin ve Merih Demiral gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, De Paul ile de ilgileniyor.

Transferde ana hedeflerden biri olan Zielinski'nin Körfez ekibine gitme ihtimali kalmamasının ardından De Paul'un listeye girdiği belirtilen haberde, bu transferin kolay olmadığı ancak Al-Ahli'nin tüm imkanlarını seferber edebileceği de ifade edildi.

Galatasaray'ın da listesindeydi

Rodrigo De Paul, orta sahaya yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray ile de anılıyordu.

2021/22 sezonunun başında Udinese'den Atletico Madrid'e Transfer olan tecrübeli isim, kırmızı beyazlı ekibin formasıyla toplamda çıktığı 88 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası sevinci yaşadı

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Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 54 kez sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşarken, 2022 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı da göstermişti. (NTV Spor)