Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu! Sparta Prag'tan Benjamin Tetteh açıklaması Sparta Prag teknik patronu Zdenek Scasny ismi Galatasaray ile anılan Benjamin Tetteh'in son durumu hakkında resmi açıklamada bulundu.

Yeniakit.com.tr- Sparta Prag Teknik Direktörü Zdenek Scasny ismi Galatasaray ile anılan Benjamin Tetteh'in son durumu hakkında resmi açıklamada bulundu. İşte Zdenek Scasny'ın Tetteh açıklaması: ''İngiltere'ye transfer olacağı (Wolverhampton Wanderers'a) gerçek değil. Ancak, önümüzdeki günlerde yönetime yönelik başka bir teklifin ortaya çıkması söz konusu olabilir'' ifadelerini kullandı. Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.