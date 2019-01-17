Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu! Sparta Prag'tan Benjamin Tetteh açıklaması
Sparta Prag teknik patronu Zdenek Scasny ismi Galatasaray ile anılan Benjamin Tetteh'in son durumu hakkında resmi açıklamada bulundu.17 Ocak 2019 Perşembe 02:56
Yeniakit.com.tr- Sparta Prag Teknik Direktörü Zdenek Scasny ismi Galatasaray ile anılan Benjamin Tetteh'in son durumu hakkında resmi açıklamada bulundu.
İşte Zdenek Scasny'ın Tetteh açıklaması:
''İngiltere'ye transfer olacağı (Wolverhampton Wanderers'a) gerçek değil. Ancak, önümüzdeki günlerde yönetime yönelik başka bir teklifin ortaya çıkması söz konusu olabilir'' ifadelerini kullandı.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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