Galatasaray'ın Filistin koreografisi, İsrail medyasını rahatsız etti: UEFA'ya şikayet!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerde sergilenen Filistin destek koreografisi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti ancak İsrail medyasının tepkisine yol açtı.

"SOYKIRIMI DURDURUN" MESAJI

Galatasaraylı taraftarlar, tribünlerde büyük bir Filistin bayrağı görseli ve İngilizce olarak "Stop The Genocide" (Soykırımı Durdurun) yazılı dev bir pankart açarak Filistin halkına desteklerini gösterdi.

İSRAİL MEDYASINDAN ŞİKAYET

İsrail merkezli Hayom gazetesi, koreografinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak UEFA'yı hedef aldı.

Gazete, bu gösteriyi "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri" olarak tanımladı ve UEFA'ya, "UEFA ceza verecek mi?" sorusuyla açıkça yaptırım çağrısında bulundu.

UEFA ÜZERİNDEKİ BASKI

Haberde, İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle uluslararası kamuoyunun, ülkenin spordan men edilmesi konusunda büyük baskısı altında olduğu belirtildi.

Daha önce UEFA İcra Kurulu'nun, İsrail'i turnuvalardan men etmek için harekete geçtiği, ancak planlanan olağanüstü toplantının Barış Planı'nın açıklanmasıyla rafa kaldırıldığı bilgisi de yer aldı.