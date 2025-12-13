  • İSTANBUL
Yerel Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı
Yerel

Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı

Pendik sahilinin karşısında yer alan bir parkta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine park halinde bulunan bir araçtaki kişiye GBT kontrolü yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, araç ve çevresinde inceleme başlatıldı. Olayın netlik kazanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

