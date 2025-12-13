Kimlik kontrol için durduruldu! Araçtan ceset çıktı

Pendik sahilinin karşısında yer alan bir parkta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine park halinde bulunan bir araçtaki kişiye GBT kontrolü yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, araç ve çevresinde inceleme başlatıldı. Olayın netlik kazanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.