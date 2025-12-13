ABD'yi sarsacak gelişme! Çinli çip üreticisi başardı

N+3 sürecinde, endüstride uzun süredir bilinen ancak bu kadar agresif kullanılmayan çoklu desenleme tekniklerinden yoğun şekilde faydalanıldığı tahmin ediliyor. Bunların başında: SAQP (Self-Aligned Quadruple Patterning) Farklı varyasyonlarla çoklu maskeleme ve birden fazla baskı turu gibi yöntemler geliyor. Bu yaklaşım, teoride daha ince metal hatlar ve daha sıkı yerleşimler sağlamayı mümkün kılıyor; ancak: Maske sayısını artırıyor, Üretim sürecini uzatıyor, Her ek adımda hata olasılığını büyüttüğü için verim (yield) tarafında ciddi sıkıntılar yaratıyor. TechInsights’ın değerlendirmesine göre Kirin 9030’un üretiminde: Hata oranları oldukça yüksek, SMIC’in ürettiği yongaların önemli bir bölümü kabul edilebilir kalite eşiğinin altında kalıyor. Bu tablo, iki kritik sonuca işaret ediyor: Maliyet baskısı Wafer başına maliyet, çoklu desenleme ve uzun işlem zinciri nedeniyle zaten yüksek. Düşük verimle birleşince, işe yarar her yonganın birim maliyeti ciddi şekilde artıyor.