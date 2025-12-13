ABD'yi sarsacak gelişme! Çinli çip üreticisi başardı

Bu nedenle, Kirin 9030’da kullanılan N+3 sürecinin: Büyük olasılıkla hâlâ ASML menşeli gelişmiş DUV makineleri üzerinde çalıştığı, Yerli litografi çözümlerinin ise şimdilik daha “olgun olmayan”, daha geniş geometrili süreçlerle sınırlı kaldığı tahmin ediliyor. Tüm teknik zorluklara rağmen N+3’ün sahaya inmiş olması, Pekin açısından kritik önemde: ABD’nin teknoloji kısıtlamalarının orta–uzun vadede tam bir teknoloji ambargosuna dönüşmesini engellemek, En azından yerli pazar ve müttefik ülkeler için Çin kaynaklı çip tedarik zincirini canlı tutmak, Huawei gibi sancak şirketlerin, gelişmiş yonga tasarımını tamamen kaybetmesinin önüne geçmek, açısından N+3 süreci, “köprü teknoloji” rolü görüyor. Yüksek maliyet ve düşük verim, bu süreçten elde edilen çipleri küresel pazarda fiyat rekabetine sokmayı zorlaştırsa da, Çin için stratejik özerklik boyutu ekonomik rasyonelin önüne geçmiş durumda.