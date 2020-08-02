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Spor

Galatasaray’ın eski yıldızı başkanlığa aday oldu

Galatasaray’ın eski efsanesi Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koydu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:11:00 -
Galatasaray’ın eski yıldızı başkanlığa aday oldu

Efsane golcü Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili’nde futbol federasyonu başkanlığına adaylığını koyduğunu belirtti. 2018’de futbolculuk kariyerini noktalayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane futbolcu Drogba seçime giren 4 adaydan biri oldu.

Seçim sonuçlarının 5 gün içinde açıklanması beklenirken son gün adaylık başvurusunu teslim eden Drogba şu açıklamayı yaptı:

"Futbol herkesin sporu. Futbol insanları bir araya getirir, birleştirir. Bunu da bugün burada, federasyon binasının önünde toplanan tüm bu insanlarla görüyoruz. Futbolumuzun kötü gittiği bir sır değil ve bu yüzden ekibimle Fildişi Sahili futbolunun yeniden doğuşuna katkı vermeye kendimizi adadık. Eğer hedefim, derinden gelen bir arzuyla, bu ülkenin futbolda bana verdiklerini ona geri vermek ve ülkemde futbolun gelişimine katkı vermek olmasa burada sizin önünüze çıkmam çok zor olurdu."

Ülkesinin formasını üç Dünya Kupası’nda terleten ve Fildişi Sahili’nin iki kez Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselmesinde büyük katkı sahibi olan Drogba, ülkesinde halk tarafından da oldukça sevilen bir figür olarak öne çıkıyor.

 

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