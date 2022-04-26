Galatasaray'ın eski kalecisinden şike itirafı!

Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, 1992 yılında oynanan Beşiktaş – Galatasaray maçında yaşanan olayı anlattı. Demirbaş, “92’de Beşiktaş’a 4-3 yenildik, Galatasaray şike yapmaz. Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar” açıklamasında bulundu.

Galatasaray’ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş katıldığı bir televizyon programında futbolculuk geçmişine dair açıklamalarda bulundu.

“Maçı resmen bıraktılar"

Hayrettin Demirbaş “92’de Beşiktaş’a 4-3 yenildik, Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray şike yapmaz. Ben o gün, en iyisini yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye” ifadelerini kullandı.

“Düşmanım için mücadele ettim"

Beşiktaş maçında yaşananları anlatan Demirbaş, “Ben o gün, Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması, o kadar değerli ki benim gözümde… Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün, onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim, sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın, kaybedersen de öyle kaybedeceksin” diye konuştu.

Demirbaş, son olarak “Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik, ben o arkadaşlarla konuşuyorum, Mustafa Hoca orada. “Hayri” dedi. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah’tan Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarıya. Bana orada iyilik yaptı.Üstüme gelse, Allah ne verdiyse gireceğim insanlara. İnsan, haysiyeti, şerefi için yaşar, hayatta en önemli şeyi insanın” dedi.