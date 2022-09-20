Galatasaray'ın efsanesi geri dönüyor!

Futbolculuğunun sonlarına doğru özel hayatı ve evliliğinde birçok problem yaşayan Sneijder'in aldığı kilolar dikkat çekmişti. Hollandalı efsanenin futbola bu kez yönetim tarafıyla geri dönüyor. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da forma giydiği Fortuna Sittard ile Wesley Sneijder birlikteliği çok yakın...

Kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter gibi dünya devlerinde oynama şansı bulan, 2013 yılında ise Galatasaray'a gelen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sniejder, 2019 yılında Al-Gharafa forması ile aktif futbolculuk hayatına nokta koymuştu. Oynadığı dönemde sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Sneijder, futbola bu kez işin yönetim tarafında yer alarak geri dönecek.

Futbolu bıraktıktan sonra özel hayatında birçok problemle uğraşan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Wesley Sneijder'in, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da görev almak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Fortuna Sittard'ın, Eredivisie'de Excelsior ile oynadığı maçı tribünden izleyen efsane ismin, sadece karşılaşmayı takip etmek için stadyumda olmadığı belirtildi.

"ÇOK İLGİNÇ BİR PROJE"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sneijder, "Sittard'da uzun vadeli bir proje var. Bu projede birden fazla takım yer alacak. Bence çok ilginç bir proje" dedi.

Görevi için birkaç farklı seçeneği olduğunu söyleyen eski futbolcu, "Bu projede benim de rol oynama şansım var. Çok güzel bir konuşma yaptım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Organizasyon içinde birkaç seçeneğim var" ifadelerini kullandı.

Hollanda Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 puanla 16. sırada yer alan Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan forma giyiyor.