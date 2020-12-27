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Spor Galatasaray'ın deplasman performansı dikkati çekiyor
Spor

Galatasaray'ın deplasman performansı dikkati çekiyor

Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti - Galatasaray, sahasındaki 7 maçta 12 gol atarken, deplasmanda 13 kez fileleri havalandırdı - Son olarak 2014-2015 sezonunun ilk 7 deplasman müsabakasında 15 puan alan Galatasaray, sonrasındaki 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor - Geçen sezon 17 deplasman müsabakasında 5 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, bu sayıya 7 maçta ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:08:54 -
Galatasaray'ın deplasman performansı dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Ligde son dönemlerde dış sahada etkisiz performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakip sahada elde ettiği iyi sonuçlarla puanları topluyor.

Geride kalan 15 haftanın birini bay geçen Galatasaray, sahasında ve deplasmanda yedişer maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14 puan topladı. Fatih Terim'in öğrencileri, dış sahada ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan elde etti.

Deplasmanda iç sahaya göre 1 puan fazla alan Galatasaray, bu performansıyla hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de zirve yarışında yer aldı.


- Deplasmanda daha fazla gol attı


Galatasaray, deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.


- Son 6 sezonun en iyi dış saha performansı


Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

Süper Lig'de bu sezon rakip sahada çıktığı 7 maçta 15 puan elde eden Galatasaray, son dönemlerdeki en iyi deplasman performansına imza attı.

Son olarak 2014-2015 sezonunda deplasmanda çıktığı ilk 7 müsabakada 15 puan alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki dönemde dış sahada yaşadığı sorunlarla dikkati çekti. Galatasaray, rakip sahadaki ilk 7 deplasman maçı dikkate alındığında 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 10, 2018-2019 ve 2019-2020'de 9 puan aldı.


- Geçen sezonun galibiyet sayısını yakaladı


Fatih Terim'in öğrencileri, geçen sezon deplasmandaki 17 maçta elde ettiği galibiyet sayısına 7 müsabakada ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda dış sahadaki 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu sezon bu galibiyet sayısını ilk 7 mücadelede elde etti.

Galatasaray, 17 deplasman maçında 4 kez kazanabildiği 2015-2016 sezonunu da geride bıraktı.

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