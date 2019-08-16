0553 313 94 23

Galatasaray'ın Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i belirlendi!

Denizlispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Galatasaray'ın Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i belirlendi!

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2019-2020 sezonu açılış maçında Galatasaray Denizlispor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Mücadele, BeIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray'ın muhtemelen 11'i belli oldu

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Babel.

Denizlispor'un muhtemel 11'i

Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Mbamba, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Rodallega..

Fatih Terim cezalı

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
  1. Denizlispor
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altyapısı tamamlanan sokaklara parke döşeniyor
    1. Altyapısı tamamlanan sokaklara parke..
    2. Bakan Soylu "Aylan Bebek" filminde rol..
    3. Varto’da “Zelzele 66” adlı tiyatro..
    4. Hükümet, memur ve memur emeklisine..
    5. Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe..
    6. "Türkiye'de ulaşımda sağlanan..
    7. Toprak altında kalan adam hayatını..
    8. Hayvan pazarında bayram sonrası..
    9. Adıyaman'da şehitler için mevlid-i..
    10. 3 günlük köpek yavrularını çöpe atan..
    11. Üç gündür kayıp olan engelli adam her..
    12. MOTAŞ’tan zam açıklaması
    13. Şahinbey’de parklar temizleniyor
    14. Melikgazi’de klasik araçlarla nostalji..
    15. Memura zam teklifi açıklandı!
    16. Başkan Dr Palancıoğlu:
    17. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    18. Namazda caminin tavanı çökünce..
    19. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    20. Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene..
    21. New York’ta metro istasyonunda şüpheli..
    22. Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı..
    23. 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir..
    24. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    25. Karaman’da namaz sırasında cami tavanı..
    26. Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
    27. Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını..
    28. Giresun’un Espiye ilçesinde yangın
    29. Manisa’dan Suriyeli miniklere mesir..
    30. Atambayev'in mal varlığı donduruldu
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler