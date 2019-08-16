Galatasaray'ın Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i belirlendi!
Denizlispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2019-2020 sezonu açılış maçında Galatasaray Denizlispor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Mücadele, BeIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray'ın muhtemelen 11'i belli oldu
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Babel.
Denizlispor'un muhtemel 11'i
Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Mbamba, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Rodallega..
Fatih Terim cezalı
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti.
YORUM YAZ