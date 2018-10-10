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Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı takımın borcunu açıkladı. Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğunu söyledi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:06
Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray Spor Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray Lisesinde gerçekleşen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum yaptı.

Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların alacaklarının 1 milyar 463 milyon TL, borç-alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar TL olduğu ifade edildi.

Toplam kombine sayısı 32 bin 640

2018-2019 sezonunda futbol takımının ev sahipliğini yaptığı Türk Telekom Stadyumundaki maçlar için toplam 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı açıklandı.Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını da vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:06
  1. Galatasaray
  2. Türk Telekom

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